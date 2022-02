Correa, rientro rimandato e niente Milan-Inter – CdS

L’Inter è attesa da un’altra settimana cruciale. Martedì infatti c’è la sfida in Coppa Italia contro il Milan di Pioli nell’andata delle semifinali. I nerazzurri poi venerdì sono attesi dalla sfida con la Salernitana sempre a San Siro. Quando torna Correa? Ecco le ultime sull’argentino.

RIMANDATO – L’Inter ha un problema nel far gol, soprattutto nel reparto offensivo. I nerazzurri hanno bisogno di ritrovare i gol dei suoi attaccanti con la squadra di Inzaghi che spera, quanto prima, di ritrovare anche Joaquin Correa. Il Tucu è un giocatore che in questo mese è rimasto fuori e la sua assenza, alla fine dei conti, è pesata. Il contributo da quando è arrivato è stato di 4 gol, due doppiette contro Verona e Udinese. Ma 4 gol che hanno messo in luce una cosa: saltare l’uomo e incidere. Questo è mancato all’Inter come scrive il Corriere dello Sport oggi ma il suo recupero è rimandato ancora. Niente Milan-Inter infatti per l’argentino con Correa pronto a tornare in campo solamente contro la Salernitana. Un recupero ancora rimandato dunque ma quanto mai prezioso.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno