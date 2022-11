Inter, il Mondiale inizia lunedì: due in campo nel pomeriggio

Sebbene il Mondiale inizi di fatto domenica alle 17 con la sfida tra i padroni di casa del Qatar e l’Ecuador, per l’Inter inizierà lunedì. Alle 17 del 21 novembre, infatti, saranno impegnati i primi due calciatori nerazzurri nella competizione: Stefan de Vrij e Denzel Dumfries.

INIZIO NERAZZURRO – La terza partita del Mondiale in Qatar sarà la prima che vedrà effettivamente impegnati i giocatori dell’Inter. Lunedì 21 novembre alle 17, infatti, è in programma Senegal-Olanda, seconda gara del girone A che si aprirà con la partita inaugurale di domenica tra Qatar ed Ecuador. Stefan de Vrij e Denzel Dumfries sono i due giocatori dell’Inter impegnati e, con ogni probabilità, entrambi scenderanno in campo da titolari. Anche se bisogna capire quali siano effettivamente le condizioni di Denzel Dumfries dopo il lieve problema al ginocchio riscontrato nella sfida contro l’Atalanta. Dopo di loro sarà poi il turno di Lautaro Martinez martedì 22 alle 11, con l’esordio dell’Argentina contro l’Arabia Saudita.