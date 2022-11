Lautaro Martinez: «Messi è il mio calciatore preferito. Realizzato un sogno»

Si avvicina il primo Mondiale in carriera per Lautaro Martinez. Su Dazn il numero 10 dell’Inter ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua infanzia, della storia della sua famiglia e di tanto altro. Non mancano sorprese.

AMORE PER IL CALCIO – Lautaro Martinez è sempre più vicino all’esordio con la maglia dell’Argentina nel Mondiale in Qatar. A 25 anni il numero 10 dell’Inter giocherà per la prima volta la competizione più importante nella carriera di ogni calciatore. In occasione di quest’evento, l’attaccante ha rilasciato un’intervista a Dazn. Queste le parole sulla sua infanzia: «Bahía Blanca è la città dove sono nato: è bellissima, piccola e si gioca tanto sia a basket che a calcio. Mio padre giocava a calcio, il mio fratello piccolo a basket. Quando avevo 14 anni siamo andati ad abitare vicino a un campo di basket e lì ho cominciato ad allenarmi. Mi piace la pallacanestro ma il calcio è nel mio sangue».

ARGENTINA – Lautaro Martinez ha anche parlato della sua nazionale, dicendo: «Messi è il mio calciatore argentino preferito, perché ci gioco insieme e lo vedevo sempre in tv. Ho realizzato un sogno giocando con lui. Il calcio è simile in Italia rispetto all’Argentina, qua c’è grande passione. Non guardo tanto il calcio in tv, vedo solo la Serie A e il Racing, il mio vecchio club. La Coppa America vinta è stata un momento bellissimo. Un trofeo mancava da troppo in Argentina. La scomparsa di Maradona è stato un colpo duro e l’abbiamo onorato in quell’anno con tanto lavoro. Ora bisogna guardare assolutamente al Mondiale».