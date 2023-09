Inter forza 5: i prossimi impegni per Inzaghi daranno la prima risposta

Inzaghi sta preparando il prossimo impegno della sua Inter con più punti interrogativi che certezze causa sosta per le nazionali. Saranno le partite in calendario in questo mese a dare la prima risposta alla domanda che si pongono tutti sulla squadra nerazzurra dopo il mercato

CINQUE PARTITE SENZA PAUSE – La fine della prima sosta internazionale metterà subito contro l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan dell’ex Stefano Pioli, entrambe prime in classifica a punteggio pieno. La partita più importante del primo mini-ciclo a livello nazionale. La Partita. Il Derby di Milano – che probabilmente Arrigo Sacchi attende con più impazienza di tutti – non sarà l’unico impegno nerazzurro nel mese di settembre. Dopo l’attesissimo Inter-Milan (16 settembre) arriverà l’altrettanto importante esordio stagionale in Champions League a San Sebastian (Spagna). L’occasione è utile per vedere per la prima volta la formazione-tipo dell’Inter di Inzaghi. Il trio di partite successivo a Real Sociedad-Inter (20 settembre) è di quelli da non sottovalutare in Serie A per provare a indirizzare positivamente la stagione. E ciò metterà finalmente alla prova l’intera rosa nerazzurra e non più solo i titolarissimi. Si inizia con Empoli-Inter (24 settembre). Si continua con Inter-Sassuolo (27 settembre). E si finisce con Salernitana-Inter (30 settembre). Nove punti in palio – dopo i nove già conquistati nelle prime tre giornate – che sono slegati dal risultato del Derby di Milano, importante ma non già decisivo. Cinque partite in due settimane – le ultime due di settembre – significa che si inizia a fare davvero sul serio: in questo periodo debutteranno in formazione le rotazioni “strategiche” di Inzaghi finora congelate. E in quel momento si capirà il vero potenziale della nuova Inter dalla panchina, senza aspettare ottobre.