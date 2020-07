Inter-Fiorentina 0-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Fiorentina ha visto purtroppo l’ennesimo spreco stagionale, con il pareggio per 0-0 del Meazza. Contro i viola inizia a diventare negativa la serie di risultati, come dimostra uno dei dati statistici sulla partita di ieri sera.

DUE – Gli 0-0 stagionali dell’Inter, l’altro contro la Roma il 6 dicembre 2019. Solo in tre circostanze i nerazzurri non sono riusciti a fare gol in questo campionato, la terza è il KO per 2-0 contro la Juventus dell’8 marzo.

TRE – I pareggi consecutivi fra Inter e Fiorentina. Dopo l’ultima vittoria, 2-1 al Meazza del 25 settembre 2018, è finita 3-3 al Franchi il 24 febbraio 2019 e, sempre lo scorso anno, 1-1 il 15 dicembre (con gol viola nel recupero) oltre a ieri sera.

SETTE – Le parate di Pietro Terracciano in Inter-Fiorentina. Il portiere viola è stato di gran lunga il migliore in campo ieri sera e ha salvato più volte il risultato.

QUINDICI – I pali (e le traverse) colpite dall’Inter in questa Serie A. I due di ieri non fanno altro che aumentare la serie di rimpianti, visto che ce ne sono diversi decisamente maledetti (su tutti quello di Roberto Gagliardini contro il Sassuolo…).

NOVANTA – Le volte in cui i giocatori dell’Inter sono andati in fuorigioco, di cui quattro ieri contro la Fiorentina (con il gol annullato ad Antonio Candreva). È il numero più alto in questa Serie A.