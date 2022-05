Inter, fattore calci d’angolo. Con quello all’Udinese cifre da record

L’Inter ha un fattore in più: i calci piazzati, in particolare, i calci d’angolo. I nerazzurri contro l’Udinese hanno sbloccato la partita con il colpo di testa di Perisic da corner di Dimarco, un’arma in più per questo finale di stagione.

FATTORE – L’Inter ha un’arma in più: i calci piazzati. Contro l’Udinese è arrivata l’ennesima dimostrazione: corner di Dimarco e colpo di testa di Perisic sul primo palo a pietrificare Silvestri. Sui calci d’angolo, in totale in Serie A, i gol sono 12 con Calhanoglu e Dimarco autori degli assist e…anche di un gol considerando la rete direttamente da angolo di Calhanoglu contro la Roma. Insomma, avere un’arma così, soprattutto considerando che nelle ultime partite le squadre saranno chiuse e la frenesia potrebbe farla da padrone.