FOTO – Inter, Perisic Mvp contro l’Udinese. Vittoria netta per il croato

L’Inter si prepara alla sfida contro l’Empoli, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. Intanto è stato eletto dai tifosi l’Mvp della vittoria contro l’Udinese.

MVP – Domenica l’Inter ha battuto l’Udinese fuori casa per 1-2. Ad aprire le danze il gol di Ivan Perisic. Proprio quest’ultimo è stato eletto dai tifosi nerazzurri su Twitter come Mvp. Vittoria netto per l’esterno croato con il 78,7% dei voti. Secondo classificato, Lautaro Martinez, che ha ottenuto il 8,8% delle preferenze. A pari merito Roberto Gagliardini con il 8,8%. Chiude il sondaggio Stefan De Vrij con il 3,7%.

🏆 | RISULTATO Ivan #Perisic è il vostro Man of the Match di #UdineseInter pic.twitter.com/TI0IKU2CTq — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) May 3, 2022

Fonte: Twitter Inter