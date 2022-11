Inter, de Vrij ancora dalla panchina con l’Olanda. Cosa c’è che non va?

L’esperienza ai Mondiali di Stefan de Vrij per ora non è delle più felici. Si ripete un trend che molto spesso nelle ultime settimane ha visto protagonista il difensore dell’Inter. Quali sono le cause della sua situazione?

ASSENTE – L’Inter non può di certo essere positiva sull’andamento generale dei suoi giocatori ai Mondiali. La più grande delusione fino ad ora rimane Stefan de Vrij, il difensore al centro delle questioni di mercato a Milano Il calciatore ex Lazio ha totalizzato 0 minuti in 2 partite, perciò anche oggi non ha toccato campo nel pareggio dell’Olanda contro l’Ecuador (vedi report). Il Commissario tecnico Louis van Gaal ha preferito ancora Nathan Ake, il solito Virgil van Dijk e questa volta addirittura Jurrien Timber sul centro-destra. Stefan de Vrij ha catturato l’attenzione dell’Europa proprio grazie ai Mondiali del 2014, conquistando la fiducia di Claudio Lotito e della Lazio. Ora le prospettive sono totalmente cambiate: la competizione potrebbe costargli il rinnovo di contratto con l’Inter, sempre meno convinta delle sue prestazioni nel club e in nazionale.