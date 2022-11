L’Olanda non va oltre l’1-1 con l’Ecuador: a Gakpo risponde Valencia

L’Olanda esce dal match contro l’Ecuador con un solo punto. Apre Gakpo dopo solo sei minuti, ma i sudamericani pareggiano con il solito Valencia

PAREGGIO – L’Olanda di Louis Van Gaal non riesce a vincere la sua seconda partita nel girone contro l’Ecuador, prendendosi cosi un solo punto. Il gol del 1-0 lo realizza ancora Cody Gakpo, che con un sinistro potente batte il portiere del Ecuador dopo soli 6 minuti. La prima frazione si chiude con una bella parata di Noppert su Enner Valencia e con un gol di Estupinian annullato per fuorigioco al terzo minuto di recupero. Nella ripresa entra subito Depay ma è l’Ecuador a segnare. Valencia approfitta di una deviazione imprecisa di Noppert su un tiro di Estupinian, e con un tap-in pareggia i conti. Al 59′ ancora l’Ecuador colpisce la traversa con tiro di mancino di Plata. Il secondo tempo scorre senza altri sussulti, e dopo sei minuti di recupero l’arbitro fischia la fine. Per gli Orange la qualificazione passerà dall’ultima partita contro il Qatar. Per quanto riguarda i nerazzurri, 90′ per Denzel Dumfries, mentre ancora panchina per Stefan De Vrij.