Lautaro Martinez si appella alle consapevolezze e al simbolo dei simboli

Lautaro Martinez per la sfida decisiva dell’Argentina contro il Messico intende fare tesoro degli errori commessi con l’Arabia Saudita (vedi articolo). L’argentino inoltre si appella al simbolo dei simboli per il suo popolo, ovvero Maradona e a quel numero che indossa all’Inter

CONSAPEVOLEZZE – Lautaro Martinez è perfettamente consapevole dell’importanza della sfida contro il Messico per il percorso Mondiale dell’Argentina. La prima e inaspettata sconfitta con l’Arabia Saudita ha complicato i piani di Lionel Messi e compagni che comunque hanno una chance importante da sfruttare per rimettersi in carreggiata. Naturalmente il Messico non starà a guardare e già contro la Polonia ha dimostrato di essere un avversario ostico. Però altri errori non sono ammessi.

Lautaro Martinez si appella alle consapevolezze e al simbolo per eccellenza: Diego Armando Maradona

Lo sa bene appunto Lautaro che ha parlato in conferenza alla vigilia del match, in programma sabato alle 20. Il Toro vuole fare tesoro degli errori commessi con l’Arabia Saudita e nello stesso tempo si appella ai simboli. O meglio, al simbolo per eccellenza del popolo argentino, ovvero Diego Armando Maradona che due anni ci lasciava. Un simbolismo reso ancor più potente dal contesto ma anche dal numero che Lautaro indossa all’Inter, quel numero 10 che per lui e per tutti gli argentini sarà sempre qualcosa di superiore. Chissà che domani l’Argentina non lo renda orgoglioso.