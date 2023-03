Inter-Correa, divorzio unica opzione: amore mai sbocciato davvero

La storia tra l’Inter e Joaquin Correa è oramai arrivata al capolinea: la sua partenza in estate appare perciò scontata, così come è scontato che l’amore tra le due parti non sia mai realmente sbocciato.

AMORE MAI SBOCCIATO − Joaquin Correa è approdato all’Inter nell’estate del 2021, subito dopo il momentaneo addio di Romelu Lukaku. Passato in quel periodo al Chelsea. Su di lui si sono concentrate perciò aspettative molto alte. Sia per la coppia che avrebbe potuto formare con Lautaro Martinez, suo connazionale, sia per il bisogno dell’Inter di avere un attaccante capace di saltare l’uomo ed essere incisivo sotto porta. Peccato, però, che tutto ciò non è accaduto. O meglio, dopo un esordio magico con il Verona alla prima in nerazzurro in cui ha segnato ben due gol, poi il Tucu si è progressivamente spento. E tra infortuni e freno a a mano tirato è man mano sparito dai radar, rendendo il divorzio ad oggi inevitabile.

DIVORZIO − L’Inter, che ha bisogno di garanzie, e Joaquin Correa non possono quindi far altro che separarsi. Simone Inzaghi ha provato in ogni modo a riavere con sé quel giocatore che, tra le file della Lazio, ha messo in difficoltà le difese avversarie ma ciò non è successo. A causa degli infortuni, sicuramente, ma non solo. Perché quando l’argentino è sceso in campo non è praticamente mai stato incisivo. Specie in questa stagione ancora in corso. Ed è un peccato perché il club nerazzurro ha comunque investito su di lui, pagando ai biancocelesti ben 36 milioni di euro. Cifra troppo elevata, col senno di poi. Si parla allora di un presunto interessamento al suo cartellino da diversi club, specialmente dalla Premier League, e il divorzio, ormai, sembra essere l’unica strada percorribile (vedi articolo). Alle cifre e alle condizioni dell’Inter, è chiaro, ma senza mettere i bastoni tra le ruote a un’operazione che gioverebbe a entrambe le parti.