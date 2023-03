Hadzibegic (CT Bosnia): «Infortunio Dzeko, in dubbio per la prossima partita!»

Faruk Hadzibegic, Commissario Tecnico della Bosnia, dopo la vittoria della nazionale contro l’Islanda intervistato da bhrt.ba ha parlato dell’esclusione di Edin Dzeko per novanta minuti e del suo problema fisico (vedi QUI).

INCERTO – Faruk Hadzibegic ha parlato nello specifico dell’infortunio dell’attaccante dell’Inter, in dubbio anche per la prossima sfida: «Abbiamo vinto anche senza Edin Dzeko, ma ci è mancato molto. Ha subito un infortunio alla schiena, le abbiamo provate tutte ma alla fine non ce l’ha fatta. Abbiamo giocato anche per lui e in questo momento non sappiamo se sarà pronto per la prossima sfida contro la Slovacchia, così come Kolasinac. In panchina c’era una bellissima atmosfera soprattutto grazie a Dzeko che ha deciso di partecipare con noi nonostante l’infortunio. L’ho visto alzarsi dalla panchina almeno dieci volte, proprio come se fosse l’allenatore. Ha creato tanta fiducia tra i giocatori, è un qualcosa che non mi sarei mai aspettato. Questo è il modello da seguire».

Fonte: BHRT