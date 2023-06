Inter, quante possibili contropartite: almeno sette per gli scambi

A causa della situazione economica del club, l’Inter è costretta a una sorta di mercato ‘creativo’ per rinforzare la squadra e restare competitiva in vista della prossima stagione. In questo senso è utile sottolineare la presenza in rosa di almeno sette possibili contropartite tecniche.

SETTE SCAMBI – Tante le trattative in corso in casa Inter in vista del prossimo anno. Trattative che, però, restano complicate a causa della situazione economica del club. Per questo possono entrare in gioco ben sette elementi della rosa che possono servire come contropartite tecniche per chiudere qualcuna di queste trattative. Un esempio è Samuele Mulattieri, protagonista di una grande stagione in Serie B con il Frosinone e nel mirino del Sassuolo. Come non citare tra i giovani dell’Inter, poi, Giovanni Fabbian, anch’egli autore di un campionato di livello nella serie cadetta. A centrocampo sono utili anche i nomi di Lucien Agoumé e Stefano Sensi, possibile contropartita da lasciare al Monza per arrivare al colpo Carlos Augusto.

ATTACCANTI INTERESSANTI – Tra i nomi che l’Inter può inserire come contropartita tecnica in alcune trattative, occhio anche all’attacco: oltre al già citato Samuele Mulattieri, un nome interessante è quello di Martin Satriano, in prestito all’Empoli nella scorsa stagione. Ma anche Sebastiano Esposito, che dopo una prima parte di stagione disastrosa all’Anderlecht si è ripreso nella seconda parte con il Bari. In casa Inter è tornato poi anche Facundo Colidio, dopo l’esperienza in Argentina con il Tigre (in coppia con un altro obiettivo nerazzurro, ovvero Mateo Retegui). Sette nomi su cui lavorare per provare a chiudere trattative interessanti.