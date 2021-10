Inter, con lo Sheriff pioggia di tiri ma si conferma la mancanza di cinismo

Inter-Sheriff ha visto i nerazzurri produrre una pioggia di conclusioni verso la porta avversaria. Il dato però richiede un ulteriore livello di analisi.

PIOGGIA DI TIRI – Nella gara contro lo Sheriff l’Inter offensivamente ha prodotto molto. Una necessità per trovare finalmente la prima vittoria in Champions League, assolta anche in modo brillante. I tiri totali sono stati 29, un dato ben superiore alla media di 15,5 dei nerazzurri. Questa è la loro rappresentazione grafica, presa da Whoscored:

Un nugolo di conclusioni impressionante da vedere tutto insieme. Il dato però richiede un’analisi ulteriore.

MIGLORARE LA CONVERSIONE – A fronte di questi 29 tiri l’Inter ha realizzato 3 reti. Un tasso di conversione non indimenticabile, per quanto i nerazzurri abbiano anche colpito due legni con Perisic. Soprattutto, il primo e il terzo gol sono arrivati su calcio d’angolo. Segnare su piazzato è un merito, ma questo fa crollare il tasso di conversione delle occasioni su azione manovrata. E questo è un difetto già visto in stagione. Pagato con punti persi. Su cui bisogna lavorare senza farsi abbagliare dal risultato finale.