Calhanoglu lavora in vista di Inter-Juventus: nuova chance da titolare? – TS

Calhanoglu è stato escluso dalla partita di UEFA Champions League per evitare di correre altri rischi. Il calciatore si allena in vista della sfida di domenica, secondo TuttoSport potrebbe tornare a giocare titolare.

A LAVORO – Martedì Simone Inzaghi ha parlato con Calhanoglu e ha deciso di non correre rischi per averlo al 100% in vista della sfida contro i bianconeri. Calhanoglu lavora già in vista dell’importante sfida in programma domenica sera tra Inter e Juventus. Se tutto andrà come da programma, secondo il quotidiano di Torino il turco riprenderà il suo posto in campo da titolare. La sua ultima partita da titolare risale alla sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Fonte: Corriere dello Sport – S.P.