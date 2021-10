Handanovic fa 400 presenze con l’Inter: i prossimi nel mirino del portiere

Samir Handanovic ha festeggiato ieri sera le 400 presenze con la maglia dell’Inter. Ecco le prossime leggende che il capitano nerazzurro mira a raggiungere in questa stagione.

QUATTROCENTO VOLTE – La vittoria dell’Inter contro lo Sheriff rappresenta la presenza numero 400 per Samir Handanovic in nerazzurro. Un ottimo modo di festeggiare per il capitano dell’Inter, nella sera in cui i nerazzurri trovano la prima vittoria stagionale in Champions League. Il portiere sloveno è il quattordicesimo interista più presente di sempre, davanti a due autentiche leggende come Gabriele Oriali (392) e Ivano Bordon (382). E ora mette nel mirino altri tre grandissimi del passato.

NEL MIRINO – Alla fine della stagione 2021/22 dell’Inter mancano ancora 35 partite come minimo. Al netto di eventuali passaggi del turno in Champions League e Coppa Italia. Rimanendo quindi nella sfera del potenziale, Handanovic può chiudere la stagione (presumibilmente l’ultima in nerazzurro) con 435 presenze totali nella classifica all-time. Questo significa che lo sloveno può chiudere la sua carriera con più presenze nell’Inter rispetto a Giuseppe Meazza (408), Riccardo Ferri (418) e Esteban Cambiasso (431). Al di là dei numeri, la speranza dei tifosi è che anche questa stagione si chiuda con Handanovic che alza un trofeo coi colori nerazzurri.