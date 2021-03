Inter, col Bologna riparte la corsa allo scudetto: tutto (o quasi) in 8 giorni

L’Inter ripartirà in campionato sabato sera contro il Bologna al “Dall’Ara” alle 20:45. La sfida ai rossoblù è la prima di tre sfide concentrate in 7 giorni: Conte ed i nerazzurri si giocheranno tutto, o quasi.

RIPARTENZA – L’Inter riprende il suo cammino in campionato a Bologna. Sabato, infatti, al Dall’Ara, andrà in scena il match fra la squadra di Conte e quella di Mihajlovic. Quella di Bologna è la prima tappa di un mini tour de force di otto giorni, in cui la squadra di Conte si gioca una buona fetta di scudetto. Sì, perché dopo la sfida di sabato ne arriva subito un’altra: mercoledì, a San Siro, l’Inter ospita il Sassuolo di De Zerbi, per il recupero del match rinviato a causa del focolaio di Coronavirus scoppiato in casa nerazzurra. Chiuderà il ciclo la sfida al Cagliari, in programma l’11 aprile alle 12:30.

NO ERRORI – L’Inter, al momento, pur avendo una partita in meno, ha un vantaggio di 6 punti sulla prima inseguitrice in classifica, il Milan, e 10 sulla Juventus, con un numero pari di partite giocate. Questo rende i nerazzurri padroni del proprio destino: Conte sa che non va sbagliato l’approccio e che la strada tracciata da inizio anno va seguita senza cali di concentrazione. Il trittico di avversarie che aspetta i nerazzurri, per quanto abbordabile sulla carta, presenta delle insidie da non sottovalutare. I campionati, si sa, si vincono sui dettagli.