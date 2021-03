Bologna-Inter, nerazzurri al lavoro nel pomeriggio. Attesa per i nazionali

Bologna-Inter è in programma sabato alle 20:45. I nerazzurri, questo pomeriggio, saranno al lavoro ad Appiano Gentile. Conte, intanto, attende il ritorno dei calciatori nerazzurri impegnati con le rispettive nazionali. Le ultime da “Sky Sport”

AL LAVORO – Bologna-Inter sarà il match con cui ripartirà la corsa verso lo scudetto dei nerazzurri. In vista della partita, in programma sabato alle 20:45, è già iniziato il lavoro della squadra agli ordini di Antonio Conte. Questo pomeriggio, infatti, è previsto un allenamento ad Appiano Gentile: si rivedrà, in gruppo, anche Handanovic, guarito dal Coronavirus e nuovamente a disposizione. c’è attesa per il ritorno dei nerazzurri dalle rispettive nazionali: i primi a tornare saranno Lukaku, Brozovic, Perisic, Skriniar e Hakimi. Poi toccherà a Barella, Sensi e Bastoni. Il tecnico nerazzurro, presumibilmente, avrà il gruppo al completo non prima di venerdì. A riportarlo Matteo Barzaghi per “Sky Sport”