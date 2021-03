Compagnoni: «Lukaku? Più importante del Milito del 2010! Inter solida»

Maurizio Compagnoni, presente negli studi di “Sky Sport” ha parlato dell’Inter, ed in particolare di Romelu Lukaku, paragonandolo al Diego Milito del 2010 per importanza nella rosa nerazzurra

FONDAMENTALE – Queste le parole di Maurizio Compagnoni: «Il livello raggiunto da Milito raggiunto nel 2009/2010 sia altissimo. Come valori assoluti non era inferiore a Lukaku. Anche se il peso specifico del belga, in questa Inter, è maggiore. I nerazzurri sono una squadra costruita ad immagine e somiglianza di Conte, che rischia poco. Lukaku sa far salire la squadra, aiuta se si è in difficoltà. Avere il belga in una squadra che ha qualità come la ha l’Inter resta fondamentale».