Inter, col Bologna per cancellare i fantasmi! Una consapevolezza

L’Inter sarà di scena alle 18 al Dall’Ara per la sfida contro il Bologna. Un avversario che, negli ultimi anni, ha rappresentato una sorta di tabù: questa sera l’occasione di sfatarlo e cancellare i fantasmi

CONSAPEVOLEZZA – Il Bologna ed il Dall’Ara, negli ultimi anni, non hanno portato fortuna all’Inter. I nerazzurri, nel 2022, hanno di fatto perso un campionato contro la squadra rossoblù. Una sconfitta, sul campo del Bologna, è arrivata anche nello scorso campionato. Anche in questa stagione, apparentemente perfetta per l’Inter, una delle poche squadre ad essere imbattuta contro la corazzata di Inzaghi è proprio la squadra di Thiago Motta. Si può dire, quindi, che i rossoblù siano diventati una sorta di avversario tabù per i nerazzurri: un tabù che può essere sfatato già oggi, con una vittoria che significherebbe tanto per vari aspetti.

SFATARE – Una vittoria, quest’oggi, permetterebbe all’Inter di allungare sul +18 sulla Juventus, attesa dalla sfida contro l’Atalanta. Sarebbe l’ennesimo segnale dato ad un campionato che la squadra di Inzaghi vuole chiudere al più presto. Un successo, inoltre, farebbe arrivare col vento in poppa la squadra alla sfida di mercoledì contro l’Atletico Madrid: il vero spartiacque di una stagione che in campionato sembra già indirizzata ma che in Europa può regalare ancora emozioni.