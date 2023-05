Inter, che goleada al Verona! Una vittoria stratosferica al Bentegodi

L’Inter si rende protagonista di un’altra eccellente prestazione nella gara valida per la 33° giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri sembrano aver ritrovato la luce in fondo al tunnel anche in campionato e, a conferma di ciò, dopo la vittoria sulla Lazio, arriva anche lo strepitoso 6-0 rifilato al Verona.

L’AVVERSARIO – Se “il giorno dopo è ancora più bello” è un motto sempre attuale, oggi, invece, per i tifosi dell’Inter questa frase è un vero e proprio dato di fatto. L’Inter conduce una gara stratosferica al Bentegodi contro un Verona sempre ostico che, come ha ricordato mister Simone Inzaghi nel post partita, in questo 2023, in otto partite, ha perso solo contro la Fiorentina. Una vittoria che in campionato serviva più che mai per dare conferme e continuità sul ritorno di questa squadra che, aldilà del campionato e probabilmente anche delle aspettative sta facendo un ottimo lavoro.

Verona-Inter, com’è andata

LA PARTITA – Inzaghi propone il “solito” turnover per questa sfida. Si rivede capitan Samir Handanovic tra i pali, poi Danilo D’Ambrosio e Stefan De Vrij in difesa e Dzeko al posto di Romelu Lukaku per il duo d’attacco con Lautaro Martinez. Nonostante la partita non sia cominciata, al solito, “a razzo”, l’autogol regalato da Gaich nel tentativo di deviare in out il pallone sblocca i meneghini che, da quel momento, diventano inarrestabili. Bastano 60 secondi ai nerazzurri per triplicare il suo vantaggio: Hakan Calhanoglu, su assist di Marcelo Brozovic, segna un gol strepitoso all’incrocio dei pali. Imprendibile per Montipò. Subito dopo, il tris dell’Inter lo mette a segno Edin Dzeko dopo più di 100 giorni a secco di gol. L’assist è del Toro che nel secondo tempo diventerà anche l’autore di una doppietta, prima al 55′ poi al 92°. Tra le due reti del numero dieci, segna ancora anche il Cigno. Bello il pallone servitogli da Francesco Acerbi.

I nerazzurri si riprendono il quarto posto

QUARTO POSTO – Tre punti fondamentali per la formazione allenata da Simone Inzaghi. L’Inter è tornata vincente anche in campionato e la sfida contro il Verona fa pensare che la grande vittoria sulla Lazio di pochi giorni prima non sia soltanto un fortunato episodio. 6 gol in un campo ostico, di certo, non possono essere un caso. L’Inter, adesso, si riappropria della quarta posizione in classifica alle spalle della Juventus con 3 punti in più. Restano ancora 5 partite da giocare in campionato per chiudere questa stagione. Credendoci e non abbassando mai la guardia, l’Inter ha tutte e carte in regola per potersi ancora aggiudicare il secondo posto.