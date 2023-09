Inter, bilancio a fine mercato: scampato un pericolo, ma un’urgenza già nota

Il mercato estivo 2023 dell’Inter si è concluso ufficialmente. E dall’analisi della rosa emergono due considerazioni interessanti sul presente e sul futuro del roster.

NESSUNA PAURA – Ieri si è chiuso il calciomercato anche in Arabia Saudita, con buona pace di tutti i club europei. Tra cui l’Inter, che può tirare un sospiro di sollievo dopo i rumors delle ultime settimane circa le sirene saudite per Hakan Calhanoglu. Il turco continuerà quindi a coordinare la regia nerazzurra, forte del rinnovo fino al 2027 dello scorso 5 luglio. La rosa dell’Inter sarà quindi quella attuale almeno fino alla prossima sessione invernale di calciomercato. E qui vogliamo analizzare non tanto la competitività del roster nerazzurro, quanto la qualità in termini di scelte e di futuribilità.

LEZIONE IMPARATA – Con l’addio annunciato di Milan Skriniar e i successivi rinnovi di Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni, nell’estate 2023 l’Inter ha allontanato lo spettro che aleggiava da dodici mesi. E che aveva come protagonista il difensore slovacco, oggi numero 37 del PSG. Ossia la paura di perdere a zero uno dei big in rosa. L’Inter colma l’errore commesso con Skriniar grazie all’onerosa cessione di André Onana, riuscendo persino a sostituire lo slovacco con Benjamin Pavard, profilo più giovane ma dalla caratura più internazionale. Evitando così di trovarsi a lavorare a rinnovi potenzialmente complicati da qui al 30 giugno 2024. Ma ciò non toglie che una parte non indifferente della rosa possa essere lontana da Milano dopo quella data. Richiedendo così una programmazione anticipata.

MUOVERSI ORA – A giugno 2024 scadranno infatti i contratti di ben otto giocatori nerazzurri. Ossia due terzi del reparto portieri, già completamente rivoluzionato quest’estate. A giugno potrebbero liberarsi sia Raffaele Di Gennaro (in scadenza) che Emil Audero (terminerà il prestito dalla Sampdoria). E l’Inter dovrà programmare ora l’arrivo di un profilo stile Anatolij Trubin (classe 2001), rinviato nei mesi scorsi. Sempre a giugno potrebbero poi salutare Matteo Darmian e Juan Cuadrado, richiedendo così un consolidamento delle secondo linee. Ad essi vanno poi ad aggiungersi Henrikh Mkhitaryan, Stefano Sensi e Davy Klaassen in mediana. Un reparto solo puntellato in estate, ma da rafforzare considerevolmente tra dodici mesi. E questo vale anche per l’attacco, dove scadrà il contratto dell’allora 36enne Alexis Sanchez. Nessuno di questi (tolto forse Mkhitaryan) è un titolare inamovibile dell’Inter di Simone Inzaghi, ma rimangono comunque diversi profili da sostituire. Il che impone di anticipare già adesso un ragionamento.

NO ALLARMISMI, MA… – La prossima estate l’Inter non dovrà rifondare la sua rosa e il suo stile. Dato che non perderà di nuovo la colonna vertebrale (sulla carta), composta da Onana, Skriniar, Brozovic e Lukaku. Sarà tuttavia necessario rinforzare in modo consistente le seconde linee, anche con profili esperti (ma non troppo) purché abbiano costi (di cartellino e stipendio) contenuti. Con due sole esigenze di intervento più deciso. Ossia la difesa, dove la coppia centrale composta da de Vrij e Acerbi scadrà nel 2025, alla veneranda età di 33 e 37 anni. E poi l’attacco, dove i cavalli di ritorno Sanchez e Arnautovic non garantiscono competitività sul lungo periodo (anche, e non solo, per motivi di età). La dirigenza nerazzurra deve essere consapevole già oggi di queste necessità di ricambio, iniziando a lavorare sottotraccia sin da subito per arrivare pronta all’estate 2024. Evitando di imbastire trattative dettate dalla fretta, un fattore bloccante che si somma alla già nota difficoltà economica del club. Ma anzi provando ad anticipare la concorrenza e neutralizzando ogni rischio di dover ricorrere ad acquisti d’impulso.