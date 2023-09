Calciomercato Inter in difesa: da Skriniar a Pavard | Analisi e voto

Calciomercato terminato e Inter rinnovata per metà rosa. I giudizi sulla nuova squadra di Inzaghi si sprecano e dividono. Analizziamo reparto per reparto ciò che è stato fatto dagli uomini di mercato nerazzurri continuando con la difesa. Skriniar via, tocca a Pavard sostituirlo

Evoluzione Inter in difesa: Pavard colpo estivo

DIFESA OTTIMIZZATA – L’addio di Milan Skriniar (Paris Saint-Germain) a parametro zero crea all’Inter non uno ma tre problemi. Un buco enorme nel bilancio aziendale, un buco importante nella difesa titolare e un buco totale in qualsiasi strategia di auto-finaziamento e sostenibilità. Anche per questo un po’ sorprende l’arrivo di Benjamin Pavard (Bayern Monaco), che era ed è l’unico profilo in grado di far migliorare l’Inter nel ruolo scoperto. Il classe ’96 francese non è solo più giovane di Skriniar ma è anche più adatto al ruolo di braccetto destro, essendo un (ex) terzino destro reinventato centrale. Giudicando solo ed esclusivamente l’avvicendamento Skriniar-Pavard, l’Inter si propone di ottimizzare il suo reparto difensivo. In realtà vanno giudicati anche altri fattori. Come, ad esempio, il fatto che Skriniar (pre-uscita di scena…) sia una garanzia in Serie A come difensore puro. In un certo senso l’Inter perde qualcosa in copertura e marcatura ma la guadagna in costruzione e spinta. Senza considerare la questione “Skriniar non titolare”, perché è solo una conseguenza della scelta di andare via senza rinnovare il contratto in scadenza. Senza dubbio Pavard è il colpo migliore che l’Inter potesse fare in difesa. Apprezzabile la voglia di legarsi ai colori nerazzurri, visto che l’investimento è importante per un difensore praticamente “separato in casa” e in scadenza. Il calciomercato dell’Inter in difesa inizia con il giovane Yann Bisseck (Aarhus) in sostituzuone dell’esperto Danilo D’Ambrosio (Monza). Svecchiamento apprezzabile nel ruolo di sesto centrale. Paradossalmente, considerando solo le caratteristiche, Bisseck rimpiazza Skriniar come centrale che deve studiare da braccetto e Pavard prende il posto di D’Ambrosio in qualità di ex terzino. Un doppio avvicendamento particolarmente convincente.

Inter, migliorare “nonostante” Skriniar si può

REPARTO COMPLETO – Al di là delle operazioni in entrata e uscita rispetto alla rosa della stagione precedente, l’Inter può dirsi soddisfatta del pacchetto arretrato allestito. La conferma dell’esperto Francesco Acerbi (Lazio), riscattato dopo i primi dieci mesi in prestito, dà continuità agli equlibri costruiti dopo l’uscita di scena di Skriniar. Il rinnovo dell’alter ego Stefan de Vrij è positivo per gli stessi motivi ma anche perché l’olandese sembra rinato dopo un periodo con più bassi che alti. Due semi-titolari per un’unica maglia da perno centrale vanno più che bene, anche se un anno in più sulle spalle si farà sentire. Importante anche la conferma di Matteo Darmian, che può continuare a coprire più ruoli nonostante sia destinato a scalare nelle gerarchie causa Pavard. Fondamentale, in particolare, la centralità data ad Alessandro Bastoni nel nuovo corso nerazzurro. Il braccetto sinistro è probabilmente l’unico punto fermo della nuova Inter in difesa. Non a caso non si capisce ancora bene chi sarà il vice-Bastoni tra la garanzia Darmian e la novità Bisseck. Per il resto, è davvero impossibile fare di meglio in difesa avendo zero margini di spesa per via della doppia uscita a parametro zero nel reparto. La “macchia” Skriniar resta (con un anno di ritardo) ma il colpo Pavard la copre benissimo (con un anno di anticipo). E alla fine il nuovo sestetto – ma soprattutto il terzetto titolare – si pone come il più interessante in Serie A. Voto: 8.

