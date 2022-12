Inter 2022, le pagelle di fine anno: il voto di Suning e Zhang con il commento dettagliato

Inter, è tempo di bilanci! Il 2022 sta per terminare ed è arrivato il momento di giudicare le singole prestazioni in maglia Inter. Il consueto appuntamento con il Pagellone di fine anno non tarda ad arrivare. Dopo l’intera rosa, allenatore incluso, e i dirigenti, spazio alla proprietà Suning della famiglia Zhang per completare tutto il pacchetto di pagelle riferite al 2022

(PROP.) SUNING GROUP 4 – Proprietà straniera non deve significare proprietà presente sul posto. E per certi versi non è nemmeno necessario che sia presente. L’importante è che sia ambiziosa. E soprattutto, che sappia delegare il lavoro da fare. Questo non è mai stato il problema del Suning Group a Milano. Il problema, evidenziatosi maggiormente negli ultimi 365 giorni, è la direzione opposta tra le parti. La distanza tra Milano e Nanchino è più nel modo di gestire l’azienda Inter che a livello geografico o culturale. Suning ha imposto l’auto-finanziamento ma è un auto-finanziamento che non può esistere senza un finanziamento iniziale.

Il mercato a costo zero, o sotto zero, è un limite che i dirigenti non sono riusciti a superare al meglio. Colpa di entrambe le parti, sia chiaro. Il taglio dei costi, a partire dal monte ingaggi, è una barriera alla crescita della squadra. La continua richiesta di ridimensionare l’Inter per puntare sempre più in alto a livello di risultati è una provocazione. Ridurre i costi significa ottimizzare il rapporto entrate-uscite per perseguire gli obiettivi. Gli obiettivi sportivi, però. Per Suning, invece, gli obiettivi sportivi sono da sempre in secondo piano rispetto a quelli finanziari. E Zhang Jindong è ormai un fantasma per l’Inter. Un fantasma in cerca di veri acquirenti? Chissà… Forse. Indeciso.

(PRES.) STEVEN ZHANG 4 – Tale padre tale figlio, si potrebbe dire. Il Presidente Steven Zhang non è assente però, anzi. Il numero uno del Club nerazzurro è più presente che mai a Milano. Eppure difetta nelle sue azioni. Ci mette la faccia quando c’è da prendersi i meriti, ad esempio dopo la vittoria dei due trofei nazionali. E sparisce quando la situazione sembra sfuggire di mano e i tifosi contestano. In quel caso la regola della delega funziona benissimo… Torna protagonista con una battuta auto-ironica alla cena di Natale organizzata alla vigilia del suo compleanno e i tifosi non la prendono benissimo. Il rapporto tra i vertici e il tifo, non solo quello organizzato, non è certo idilliaco. Comprensibile, ora. E, come con i dirigenti, le colpe sono di entrambe le fazioni.

I tifosi dell’Inter non fanno più lo sforzo di provare a capire le idee e i modi di Zhang. E Zhang non fa nulla per “vendersi” meglio agli occhi dei suoi tifosi. Il 2022 è l’anno delle non-risposte. Anzi, è l’anno delle non-domande. A Zhang nulla può essere chiesto e nulla viene chiesto. Così aumentano i dubbi, l’insoddisfazione, il malessere. Dichiararsi ambizioso e poi pretendere una gestione che va in direzione opposta è esattamente ciò che turba i tifosi… e anche i dirigenti. I risultati non arriveranno mai se si continua a disinvestire e/o se si punta a decrescere. E la cosa migliore in questi casi, più che annunciare che l’Inter è in vendita, è utilizzare la trasparenza. Se l’Inter non se la passa benissimo, meglio non prendere in giro tifosi, dirigenti e calciatori. Tutti devono remare nella stessa direzione per il bene comune ma qualcuno non lo fa. Controcorrente.

