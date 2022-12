Thuram via a gennaio? Doppio ripensamento! Inter ha un vantaggio – Bild

Thuram, non è un segreto, è uno dei principali obiettivi dell’Inter per l’attacco. Secondo quanto rivelato dalla Bild, ci sarebbe però un doppio ripensamento sia da parte del Borussia Monchengladbach che del diretto interessato. Quest’ultimo però ha una preferenza

RIPENSAMENTI – Marcus Thuram, dopo il buon Mondiale della Francia in cui si è messo in mostra quel tanto che basta, potrebbe diventare l’oggetto pregiato del mercato di gennaio. L’attaccante figlio d’arte piace molto all’Inter che ci sta lavorando da qualche mese. Secondo quanto riporta la Bild, ci sarebbe stato però un doppio ripensamento, sia da parte del Borussia Monchengladbach che da parte del diretto interessato.

DESIDERI – Il club di Bundesliga, riflettendo su un’immediata cessione di Thuram, ha concluso che sarebbe controproducente visto l’obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione in Europa League con relative entrate economiche non indifferenti. Dal punto di vista del giocatore, invece, la Bild apprende che un trasferimento a gennaio sarebbe ben gradito solo in uno dei quattro club in cui si vedrebbe anche in futuro, ovvero Bayern Monaco, Manchester United, Paris Saint-Germain e Inter. Aston Villa e Newcastle non sono visti di buon occhio. Inoltre Thuram sogna di diventare capocannoniere della Bundesliga, obiettivo attualmente alla portata.