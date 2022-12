Skriniar-Inter, fissato nuovo aggiornamento con l’agente! No a Perisic due

Skriniar è il nome caldo in casa Inter, dove una risposta definitiva all’offerta di rinnovo non è ancora pervenuta. Secondo le ultime di Sky Sport, il club nerazzurro fissa un nuovo incontro con l’intenzione di trovare una soluzione definitiva

DA BLINDARE – Milan Skriniar è il nome più importante, ci sono anche Edin Dzeko e Samir Handanovic in scadenza nel 2023 però è normale che quello dello slovacco è il rinnovo più importante. Una risposa non è arrivata, tra circa due settimana, quindi più o meno a metà gennaio, l’Inter ritroverà l’agente del difensore e cercherà di trovare una soluzione perché l’Inter vuole metterlo al centro della squadra del futuro. Skriniar si è sempre trovato bene a Milano però c’è da trovare un accordo economico, anche perché Galtier ha risposto che non c’è necessità di acquistare un difensore ma se l’accordo non arriva tutto è possibile (vedi articolo). L’Inter vuole blindarlo, non vuole assolutamente un Ivan Perisic due.