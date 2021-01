In Udinese-Inter si rivede Vecino? L’uruguaiano una risorsa per Conte

Matias Vecino

Vecino scalpita per tornare a disposizione di Conte. Il lungo calvario del centrocampista potrebbe finire proprio nella sfida con l’Udinese.

RITORNO IN VISTA – Matias Vecino ha finalmente concluso la sua personale Odissea. Tanto che per Udinese-Inter potrebbe tornare a disposizione di Conte. Persino tra i convocati. Considerate che l’ultima volta che ha visto il campo era luglio, e la sua ultima partita intera è data quasi un anno fa (come si analizzava QUI). Quindi il fatto non è da derubricare con leggerezza a banale.

NUOVO ACQUISTO – In questi casi lo slogan impone di dire che il giocatore vale come un nuovo acquisto. Ed effettivamente un Vecino fisicamente sano lo sarebbe per Conte. Il numero otto in campo può dare al tecnico in primo luogo un cambio a centrocampo, risorsa sempre preziosa in casa Inter. Ma soprattutto un giocatore con caratteristiche gradite. Fisico, corsa, capacità di inserimento, gol. Un innesto fresco, pur se da gestire. L’uruguaiano sarà una risorsa a sorpresa per la seconda parte di stagione?