Udinese-Inter, per Conte due recuperi in panchina. Solito...

Udinese-Inter, per Conte due recuperi in panchina. Solito ballottaggio

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Udinese-Inter, Antonio Conte dopo la vittoria convincente in campionato contro la Juventus, vuole continuare la striscia vincente anche in vista del possibile aggancio col Milan impegnato allo stesso orario (sabato alle 18) contro l’Atalanta.

SOLITO BALLOTTAGGIO – Udinese-Inter si giocherà in contemporanea con un altro match importante in chiave lotta scudetto: Milan-Atalanta, sempre sabato alle 18. Due match interessanti e chiaramente non decisivi per la lotta scudetto, ma potrebbero dirla lunga sulla condizione delle prime due in classifica. L’Inter dal canto suo arriva da una vittoria più che convincente contro la Juventus campione d’Italia e cerca la riconferma contro l’Udinese. Per questo motivo Antonio Conte molto probabilmente sceglierà lo stesso undici visto a San Siro. Un solo cambio potrebbe riguardare la fascia sinistra, con il solito ballottaggio tra Ashley Young, Ivan Perisic e Matteo Darmian, quest’ultimo potrebbe essere schierato titolare.

DUE RECUPERI – Verso Udinese-Inter invece in panchina Antonio Conte potrà contare ancora sul recupero di Andrea Pinamonti e finalmente Matìas Vecino, fermo da luglio 2020 per un problema al menisco. Assente invece Danilo D’Ambrosio, che ad Appiano Gentile ha ricominciato a correre e lavora per recuperare la condizione migliore.