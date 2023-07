Il rinnovo di Bastoni conferma una certezza nel gioco di Inzaghi

Il rinnovo di Bastoni è una firma importante in casa Inter. Il difensore infatti è un referente tecnico per le idee di gioco di Inzaghi.

RINNOVO SIGNIFICATIVO – Il rinnovo di Bastoni non è un fatto banale in casa Inter. Il difensore infatti ha ancora margini di crescita e prospettiva davanti a sé. Questo malgrado sia da anni ormai un titolare della squadra. Di più, un referente tecnico. E proprio per questo la sua conferma è un fattore importante per Inzaghi.

CERTEZZA TECNICA – Il mercato dell’Inter sappiamo che può essere caotico. E in questo caos spesso Inzaghi si è trovato a dover ripensare l’impostazione della sua squadra. La conferma di Bastoni invece gli restituisce una certezza. Il difensore negli anni è cresciuto come impatto, diventando sempre più influente nella manovra. Praticamente da area ad area. Il rinnovo fino al 2028 lascia al tecnico il primo tassello del suo gioco. Una certezza cui rivolgersi anche in mezzo ai cambiamenti.