Skriniar si presenta: «PSG uno dei club più forti al mondo! Scelta semplice»

Skriniar dopo aver lasciato l’Inter, oggi è ufficialmente un nuovo giocatore del PSG. Il difensore si è presentato attraverso un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club parigino.

PRIME DICHIARAZIONI – Skriniar si presenta così al suo nuovo club: «Mi sento molto felice, mi sento perfettamente bene e sono molto felice di far parte di un club del genere oggi. Il Paris Saint-Germain è uno dei migliori club del mondo, con giocatori di livello mondiale e tifosi incredibili. Gli ultimi mesi non sono stati facili per me, sono stato infortunato, ho avuto un problema alla schiena. Ma oggi va tutto meglio, mi sento perfettamente bene. Ho giocato due partite con la mia nazionale slovacca, quindi sono pronto. Dopo essermi ripreso dall’infortunio, non ho mai smesso di allenarmi, quindi sono al 100%. Per me è stata una scelta semplice. Quando un club come il Paris Saint-Germain vuole ingaggiarti, la scelta è veloce. Quando ho scoperto di avere l’opportunità di venire qui, sono stato molto felice».