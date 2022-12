Handanovic, il futuro lentamente si delinea. L’Inter pronta a (ri)accoglierlo

Handanovic sta lentamente definendo il suo futuro. L’Inter ha ormai puntato su Onana come primo portiere e in più sonda il terreno per due parametri zero, ovvero Sommer e Altay Bayindir. Per lo sloveno sembra non esserci più spazio, almeno non nel consueto ruolo (vedi articolo)

IL FUTURO SI DELINEA – Samir Handanovic sta meditando sul suo futuro insieme all’Inter. Il club ha chiaramente puntato su André Onana come primo portiere e nel frattempo sonda il terreno per Yann Sommer e Altay Bayindir, entrambi parametri zero. Nel progetto sportivo non sembra più esserci spazio per lo sloveno che recentemente ha anche riscontrato un problema alla mano. L’idea è quella di appendere i guantoni al chiodo ma non salutare l’Inter definitivamente.

Handanovic, ruolo da spalla di Inzaghi? Le caratteristiche dello sloveno parlano chiaro

Secondo le ultime su Handanovic, infatti, potrebbe esserci un futuro in squadra ma come membro dello staff di Simone Inzaghi. Il tecnico interista ha più volte palesato e dimostrato grande stima per il numero uno sloveno che per altro è uno dei più amati all’interno dello spogliatoio. La sua naturale leadership, la grande esperienza all’interno dell’ambiente e il suo carattere forte e deciso sembrano proprio fare al caso dell’Inter. Handanovic potrebbe essere una sorta di collegamento tra allenatore e squadra, molto utile all’interno di una rosa non giovanissima ma comunque ancora non matura a tal punto da poter autogestirsi. Inzaghi ha bisogno di una spalla, Handanovic si candida.