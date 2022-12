Handanovic futuro ancora all’Inter, ma non come portiere! – SM

Il futuro di Samir Handanovic è tutto da scrivere. Marco Barzaghi ha ipotizzato quella che potrebbe essere la decisione del portiere sloveno.

SPARITO – Marco Barzaghi ha parlato a Sport Mediaset di quello che potrebbe essere il futuro di Samir Handanovic: «Dal primo ottobre, dopo la sconfitta con la Roma, Handanovic è sparito. In quel caso fu molto criticato, in particolare per il gol segnato da Dybala. Ciò ha accelerato il passaggio dei guantoni a Onana. Dalla partita vinta contro il Sassuolo è iniziata la sua era. 11 presenze consecutive tra Campionato e Champions. L’infortunio alla mano ha posto fine a quella che sembrava essere un’alternanza. Il sorpasso ha fatto male ad Handanovic. Sembra che questa delusione stia convincendo lo sloveno ad appendere i guanti al chiodo. Potrebbe cominciare a passare dall’altra parte, magari proprio nello staff di Inzaghi, come preparatore dei portieri. Le manovre di Ausilio con Sommer e Bayindir in scadenza, sondati come vice Onana, lasciano intendere che la storia di 11 anni tra Inter e Handanovic è vicina ai titoli di coda». Il futuro dello sloveno è tutto da scrivere.