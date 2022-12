Dumfries ha mercato, ma l’Inter ha ancora tempo per riflettere: pro e contro

Denzel Dumfries sta recitando un ruolo importante nell’Olanda di Van Gaal attirando su di sé l’interesse di diverse squadre. L’Inter ha tempo per riflettere su cosa fare con l’olandese

MERCATO? – Dumfries è tornato a far parlare di sé. Dopo la prestazione totale mostrata ieri contro gli Stati Uniti, si sono ridestati i pettegolezzi di mercato che coinvolgono il laterale dell’Inter cercato da diversi club di Premier League fra cui spicca il “solito” Chelsea. In caso di approccio del club blue, l’Inter potrebbe decidere di privarsi dell’ex PSV. Ma non c’è fretta. Prima di privarsi di uno dei pezzi pregiati della rosa, la dirigenza, in accordo con Inzaghi analizzerà i pro ed i contro di una eventuale cessione del laterale olandese.

PRO – Dal punto di vista economico la cessione di Dumfries sarebbe una vera e propria manna per le casse societarie: la plusvalenza sull’olandese, prelevato per poco meno di 13 milioni dal PSV appena un anno fa, sarebbe sostanziosa con soldi freschi che aiuterebbero, inoltre, la dirigenza ad operare sul mercato. Dietro ad un’operazione apparentemente estremamente conveniente però, ci sono anche degli inevitabili contro.

CONTRO – Dal punto di vista sportivo è difficile sostituire Dumfries. Non è facile trovare un altro esterno con fisicità simile e che abbia l’impatto che, l’olandese, ha avuto nella squadra di Inzaghi. È chiaro che la prima parte di stagione con l’Inter non è stata al livello di quella precedente, ma la crescita mostrata nel Mondiale fa certamente ben sperare. Al rientro ad Appiano potrebbe esserci tutto un altro Dumfries. Inoltre, da non sottovalutare, è il capitolo sostituto: difficile trovare qualcuno migliore dell’olandese a buon mercato. Si tratterebbe di un salto nel buio. L’Inter quindi valuterà attentamente cosa fare: c’è tempo ed il mercato deve ancora iniziare.