Thuram, il Bayern Monaco fa un assist all’Inter? Svolta dalla Germania!

Marcus Thuram continua a rimanere oggetto dei desideri dell’Inter. L’attaccante francese piace tanto ai dirigenti nerazzurri ma la concorrenza è forte. Occhio però al possibile assist dal Bayern Monaco

RIVELAZIONE − Possibile svolta sull’affare Thuram? In Germania sono sicuri: il Bayern Monaco non è interessato al giocatore. A riferirlo una fonte autorevole come la Bild. Il club bavarese, infatti, che aveva messo nel mirino l’attaccante francese per l’estate ci ha ripensato. Il figlio d’arte, si legge, non rientra tra i profili cercati da Nagelsmann. Si punta ad un nove vero e proprio come Harry Kane del Tottenham. L’Inter può mettersi dunque prepotentemente in pole per acquistare l’attaccante del Borussia Monchengladbach. In estate il suo contratto va in scadenza a zero.