Inter, vice-Onana: il secondo portiere potrebbe essere già in casa

Il futuro di Samir Handanovic è più che in bilico. L’ultima ipotesi è un ruolo nello staff di Simone Inzaghi (vedi articolo). Il vice Onana però potrebbe essere già sotto contratto.

VICE ONANA – La nuova questione in casa Inter è il secondo portiere. In questi giorni sono usciti diversi nomi, tra cui quelli di Yann Sommer e Altay Bayindir. Tutto ciò perché la storia tra Samir Handanovic e il club nerazzurro potrebbe essere verso la fine. Lo sloveno ha perso la titolarità e difficilmente vorrà fare il secondo il prossimo anno. Dunque Piero Ausilio e Beppe Marotta sono alla ricerca di un vice Onana.

IN CASA – Prima di andare a cercare un altro portiere da mettere sotto contratto, bisogna considerare chi già c’è. Il primo nome è quello di Andrei Radu, che tornerà probabilmente già a gennaio, avendo perso il posto anche alla Cremonese. Chiaro che dopo la partita di Bologna dello scorso anno, sarà difficile rivederlo tra i pali dei nerazzurri. Chi invece va tenuto d’occhio è Filip Stankovic. Il portiere classe 2002 è attualmente al Volendam, in Olanda. La squadra, neo promossa in Eredivisie è ultima in classifica al momento. Il ruolo da titolare lo ha preso già lo scorso anno, questa stagione lo ha consolidato. La crescita del figlio di Dejan è sotto gli occhi di tutti. Puntare su un proprio giovane, in un ruolo come quello del secondo portiere, potrebbe aiutare Stankovic a crescere. Con il sogno di vestire la maglia nerazzurra come il padre.