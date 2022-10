Handanovic capitano in panchina: la nuova veste del numero 1 dell’Inter

Handanovic probabilmente vedrà anche la partita contro la Salernitana dalla panchina. Le gerarchie tra i pali dell’Inter sembrano essere ormai cambiate in modo definitivo. Tuttavia, il numero 1 e capitano nerazzurro sa come rendersi utile anche senza scendere in campo

CAPITANO SEMPRE – Il ruolo di capitano è sempre un tema di discussione caldo in casa nerazzurra. L’attuale detentore della tanto ambita fascia si è da poco seduto in panchina. Samir Handanovic sembra aver accettato di stare in panchina in favore di André Onana (vedi focus), al momento più in forma dello sloveno. Nonché erede designato di Handanovic ad Appiano Gentile. Il numero 1, alla soglia dei 39 anni, cederà presto la fascia (a Milan Skriniar in caso di rinnovo?) ma non per questo ha smesso di essere capitano. Handanovic si sta ritagliando un nuovo ruolo, essendo utile per i nerazzurri anche senza scendere in campo. D’altronde, un leader lo è sempre. Anche quando gli viene preferito qualcun altro al suo posto. Lo sloveno rimane comunque una figura di notevole peso all’interno dello spogliatoio nerazzurro. E vuole mantenere questo ruolo fino a quando continuerà a indossare i colori dell’Inter. Proteggere quei colori fino alla fine, come bene ha fatto dal 2012 – anno del suo approdo a Milano – fino ad oggi. Una nuova veste per il numero 1 nerazzurro, adesso capitano in panchina: è iniziata una nuova fase della carriera di Handanovic.