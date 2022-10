Inter-Salernitana, sfida tra Inzaghi e Nicola: la prima fu amara! I precedenti

Inter-Salernitana è anche la sfida tra Inzaghi e Nicola (QUI le dichiarazioni del tecnico nerazzurro). I due tecnici si sono sfidati cinque volte in carriera con un bilancio positivo per l’allenatore interista

SESTA SFIDA – Inter-Salernitana è il lunch match della decima giornata di Serie A che si giocherà in un San Siro che viaggia verso il tutto esaurito. La sfida rappresenta anche il sesto incontro complessivo in carriera tra Simone Inzaghi e Davide Nicola (ma il primo da quando Nicola allena la Salernitana). Il bilancio parla finora di tre vittorie per l’allenatore interista, una per quello granata e un pareggio.

Inter-Salernitana, sfida tra Inzaghi e Nicola: i precedenti

Inter e Salernitana si affrontano domani a San Siro alle ore 12.30 per quello che sarà inoltre il sesto incontro in carriera tra Inzaghi e Nicola. Il primo risale al febbraio 2018 all’Olimpico quando Inzaghi sedeva ancora sulla panchina della Lazio e Nicola su quella del Genoa. In quell’occasione a trionfare fu il Genoa di Nicola per 1-2 grazie alle reti di due ex Inter, ovvero Goran Pandev e Diego Laxalt. Nel settembre 2018 Inzaghi si vendica con un netto 4-1 all’Olimpico. Poi, nel gennaio 2021, la Lazio fa visita al Genoa al “Ferraris” dove la sfida termina 1-1. Il 2 maggio 2021 Lazio e Genoa danno spettacolo all’Olimpico con un pirotecnico 4-3 a favore dei biancocelesti: Joaquin Correa mise a segno una doppietta. L’ultimo incontro, in attesa di quello di domani, risale all’agosto 2021 quando l’Inter di Inzaghi strapazzò il Genoa 4-0 a San Siro: in gol Skriniar, Calhanoglu, Vidal e Dzeko.