Onana, la ruggine ancora c’è ma che personalità! E ora il poker con l’Inter

Onana al Camp Nou ha giocato una partita di enorme personalità provocando anche i tifosi del Barcellona. Il camerunese adesso viaggia verso la quarta titolarità consecutiva con l’Inter

POKER IN VISTA − André Onana si candida alla quarta maglia da titolare consecutiva. Dopo le uscite contro Barcellona (andata e ritorno) e Sassuolo (in campionato a Reggio Emilia), il portiere camerunese è pronto a calare anche il poker. Per la prima volta, peraltro, in questa stagione Onana dovrebbe scendere in campo dal 1′ in Serie A a San Siro. Se dovesse essere confermato anche per Inter-Salernitana, si può considerare definitivamente chiusa l’alternanza con Samir Handanovic. L’ex Ajax si sta dimostrando anche un porta fortuna per Simone Inzaghi. Cinque partite da titolare: tre vittorie (Barcellona, Viktoria Plzen e Sassuolo), un pareggio (sempre Barcellona) e un KO (Bayern Monaco).

LA MALIZIA DI ONANA

PERSONALITÀ − Al Camp Nou, quella di Onana è stata una prestazione in crescendo dal punto di vista tecnico. Nella prima parte di gara si è rivista un po’ di ruggine ancora del tutto smaltita; mentre dalla ripresa in avanti il camerunese ha acquisito più sicurezza e affidabilità. Ma ciò che ha risaltato di più la partita di Onana a Barcellona è stata la sua grandissima personalità. Davanti ai 90 mila azulgrana inferociti non si è assolutamente scomposto di una virgola. Noncurante dei fischi e delle continue pressioni, il camerunese ha risposto, anche maliziosamente, con qualche perdita di tempo. Sin dai primi minuti, ha ritardato più volte i rinvii dal fondo fra piccole conversazioni con i raccattapalle e qualche sorsata di borraccia. Carisma e personalità anche nel farsi dare continuamente palla tra i piedi ponendosi come primo regista dell’Inter. Da non tralasciare neanche il suo sprono ai compagni dopo il gol subito da Dembelé. Onana è già pienamente inserito nel mondo Inter. E se a volte qualche ruggine la farà intravedere, in carisma e leadership non è secondo a nessuno.