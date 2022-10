Ronaldo: «Faccio terapia da 2 anni! Zidane speciale per me, ero all’Inter…»

Ronaldo si racconta a 360° sulla sua carriera focalizzandosi in particolare sugli infortuni che lo hanno tartassato e sul blocco mentale che oggi lo ha portato a fare terapia. L’ex Inter ringrazia anche Zidane

PRIMA VISITA IN OSPEDALE − Ronaldo racconta un episodio sul suo secondo grave infortunio rimediato all’Inter. Tra i protagonisti Zidane: «Zizou ha avuto un ruolo molto speciale nella mia carriera. Ho sempre avuto una stima incredibile per lui, da quando ci siamo incontrati per la prima volta, lui alla Juventus e io all’Inter. Lì abbiamo già iniziato ad avere un rapporto di rispetto reciproco e molto bello. Non avevo alcun tipo di legame personale con lui quando mi infortunai ed è stata una bella sorpresa quando venne a trovarmi in ospedale. È stata la prima persona al di fuori della mia famiglia a farlo».

ALTRI TEMPI − Ronaldo non nasconde le difficoltà che ha avuto dal punto di vista mentale ed emotivo: «Oggi faccio terapia. Sono passati due anni e mezzo e adesso inizio a capire molto meglio anche quello che avevo provato prima. Vengo da una generazione in cui eri gettato nella mischia e dovevi cavartela al meglio senza la minima possibilità di chiedere aiuto. Guardo indietro e vedo che sì, siamo stati esposti a uno stress mentale molto, molto grande e senza alcuna preparazione per questo. In quel periodo non c’era alcuna preoccupazione per la salute mentale dei giocatori. Oggi sono molto più preparati, ricevono le cure mediche necessarie anche per affrontare la giornata e i giocatori vengono studiati di più: i profili di ciascuno, come reagiscono, come dovrebbero reagire… Ai miei tempi non c’era nulla di tutto questo».

Fonte: Marca.it