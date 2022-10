Handanovic ancora indisponibile, ma il supporto non manca! Ruolo chiaro

Handanovic, come annunciato da Inzaghi alla vigilia di Fiorentina-Inter (vedi dichiarazioni), non potrà scendere in campo ma la sua presenza al seguito della squadra non può mancare. Lo sloveno è partito insieme al resto del gruppo (vedi articolo)

SUPPORTO – Samir Handanovic non scenderà in campo in Fiorentina-Inter ma starà comunque vicino alla squadra come successo sempre finora, compreso il match con la Salernitana. Il portiere sloveno, scalzato ormai da André Onana, ha un problema alla mano ma in ogni caso ci tiene a fare parte del gruppo. Come sottolineato da Simone Inzaghi, Handanovic anche in questo caso darà supporto ai suoi compagni per quella che storicamente è una trasferta complicata. La leadership e il ruolo di Handanovic nello spogliatoio dunque non vengono minimamente intaccati dalla non titolarità. Lo sloveno si sta rivelando un vero capitano e numero uno.