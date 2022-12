Gosens, sprazzi del giocatore ammirato a Bergamo: fiducia nel tedesco

Robin Gosens sembra dare segnali positivi. Anche contro il Salisburgo il tedesco è entrato bene in partita, apparendo fisicamente lucido e molto più integrato nel gioco nerazzurro rispetto al passato

NUOVO INIZIO? – Robin Gosens è uno dei protagonisti più positivi di questo mini ritiro a Malta. Il tedesco, oltre ad essere andato in gol nella prima amichevole contro il Gizra United, è riuscito a servire un assist nel match di ieri contro il Salisburgo (qui il report). Da questo assist si possono evincere diverse cose. Ad esempio, il modo in cui Gosens ha aggredito l’avversario, andandosi a prendere con foga e rabbia quel pallone, è un qualcosa che dal momento del suo arrivo a Milano ancora non si era visto. Il giocatore sembra in fiducia mentalmente, come dimostra anche la voglia di rischiare palla al piede e non di cercare per forza lo scarico dietro. In più, fisicamente sembra molto più tirato a lucido. Un giocatore come Gosens, che fa della forza fisica la sua maggior qualità, deve necessariamente essere al 100% fisicamente per rendere. E il giocatore visto a Malta si avvicina molto a questa percentuale. La speranza è che il tedesco continui su questa strada e possa tornare definitivamente quello visto a Bergamo.