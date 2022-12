Mondiali IN Qatar 2022: doppio evento LIVE sulla Inter-News Web TV

Mondiali IN Qatar 2022 è il format video della Redazione di Inter-News.it, che coprirà l’evento con dirette dedicate alle partite degli interisti protagonisti nella competizione internazionale. Sono rimasti in quattro dopo la fase a gironi e gli ottavi. E la fase finale ora prevede i quarti con uno scontro diretto in casa Inter. Ecco tutte le informazioni utili da sapere per iscriversi al canale e seguire in diretta su YouTube tutti gli appuntamenti della Inter-News Web TV

MONDIALI IN QATAR 2022 – La fase finale entra nel clou. In palio le semifinali mondiali. E l’Inter continua la sua avventura con quattro tesserati divisi in tre nazionali. L’Olanda è la più rappresentata, avendo sia Stefan de Vrij sia soprattutto Denzel Dumfries, finora unico andato in gol della squadra di Simone Inzaghi (vedi articolo). L’Argentina di Lautaro Martinez, però, è favorita. Attenzione anche alla Croazia di Marcelo Brozovic, che cerca l’impresa. E occhio ai supplementari con eventuale lotteria dei rigori finale! Oggi è vigilia di quarti di finale per tutti gli interisti ancora in corsa. E così la Inter-News Web TV può inserire altri due appuntamenti nel format “Mondiali IN Qatar 2022“, che si arricchisce di un doppio evento in diretta sul canale YouTube (iscriviti subito!). La Redazione di Inter-News.it, insieme ai suoi ospiti, commenterà e racconterà, seguendo in diretta il finale di ogni partita, le prestazioni degli interisti in Qatar. Di seguito la playlist delle puntate – dalla prima! – andate in onda finora sulla Inter-News Web Tv.

Palinsesto e puntate di Mondiali IN Qatar 2022

TUTTE LE DIRETTE – La Redazione di Inter-News.it coprirà l’evento internazionale fino alla Finalissima del 18 dicembre. Alle sedici puntate già andata in onda, il palinsesto al momento vede aggiungersi due appuntamenti in un unico giorno per seguire i quattro interisti ancora in Qatar. E sicuramente almeno uno non potrà avanzare, visto lo scontro diretto in programma che assicura anche un terzo appuntamento pre-finale (ovviamente da ufficializzare, ndr). Ecco il palinsesto attuale della Inter-News Web TV per la fase finale a eliminazione diretta:

– venerdì 9 dicembre, ore 17:30 (Croazia-Brasile, Quarti di Finale);

– venerdì 9 dicembre, ore 21:30 (Olanda-Argentina, Quarti di Finale);

– martedì 13 dicembre, ore 21:30 (da definire, Semifinale).

