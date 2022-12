Inzaghi, sulle fasce ora si corre: le corsie nuova fonte di gioco per l’Inter

Inzaghi torna da Malta con delle indicazioni interessanti. In particolare, sono le corsie esterne ad aver dato i segnali migliori. Tutti gli esterni impiegati hanno mostrato dei passi in avanti in entrambe le fasi

CONFERME A SINISTRA – Nelle due amichevoli contro Gizra United e Salisburgo, Simone Inzaghi ha ottenuto delle indicazioni interessanti riguardo vari giocatori. Interessanti sono anche le risposte degli esterni di centrocampo nerazzurri, ovvero Dimarco, Bellanova e Gosens. Innanzittutto, tutti e tre sono andati in rete in queste due amichevoli. Oltre a questo, l’Inter ha spesso cercato la soluzione in fascia per costruire il proprio gioco. Dimarco ha confermato la crescita mostrata da inizio stagione, e ieri contro il Salisburgo ha fatto intravedere anche qualcosa di nuovo, ossia l’1 vs 1 in attacco. L’ex Verona non è mai stato un giocatore di dribbling, ma contro gli austriaci si è reso protagonista di cambi di passo precedenti un cross in mezzo. Rimanendo sulla sinistra, passi in avanti riguardo Robin Gosens (qui il focus), che sembra stia recuperando la forma migliore, come si è potuto intravedere anche nelle ultime di campionato.

SCOPERTE A DESTRA – Per quanto riguarda la fascia destra, Bellanova prende sempre più fiducia nei propri mezzi, aggiungendo anche una buona dose di ordine nelle sue giocate. Interessante la caratteristica riguardante gli inserimenti, grazie alla quale è riuscito ad andare in rete nella prima amichevole. Ci aveva provato anche contro il Bologna ma senza successo. Le altre caratteristiche dell’ex Cagliari sono note e possono solo che essere sviluppate, ovvero la progressione in corsa e la facilità nel saltare l’uomo. Sulla fascia destra quindi, oltre a Dumfries e Darmian, potrebbe presto esserci un nuovo protagonista. Inzaghi può quindi ritenersi soddisfatto e fiducioso riguardo al futuro. Le prossime amichevoli saranno utili per confermare quanto visto a Malta, in attesa del rientro di tutti.