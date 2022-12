Inter-Salisburgo 4-0, Carboni chiude l’amichevole! Anche un autogol

Inter-Salisburgo finisce 4-0. L’amichevole di Malta, dopo il primo tempo (vedi articolo), vede un autogol e una rete di Carboni a chiudere il risultato. Per la squadra di Inzaghi protagonista ancora Mkhitaryan.

INTER-SALISBURGO, SECONDO TEMPO – Due cambi per parte, con Kristjan Asllani e Robin Gosens nell’Inter per Hakan Calhanoglu e Federco Dimarco. Nel Red Bull Salisburgo, che già aveva fatto entrare Roko Simic per Sekou Koita al 32′, dentro il portiere di riserva Adam Stejskal per Nico Mantl e il difensore Ignace Van der Brempt per Amar Dedic. Al 49′ cross da sinistra, raccoglie Karim Konaté che si gira e calcia a lato con Samir Handanovic fermo a guardare. Si mangia il tris Henrikh Mkhitaryan al 54′, mandando alto di testa nell’area piccola su gran cross di Gosens. All’ora di gioco Handanovic deve invece intervenire, su un destro potente dal lato sinistro di Konaté che se n’era andato via sulla fascia a Raoul Bellanova mettendolo a sedere. Fortunoso il 3-0 per l’Inter al 72′, con gran giocata di Mkhitaryan col tacco a far proseguire per Bellanova, cross al centro dove Dzeko fa sponda e Bernardo anticipa ancora Mkhitaryan facendo autogol. Simone Inzaghi manda dentro tanti ragazzi, fra cui Jan Zuberek, Aleksandar Stankovic e Nicolò Biral. Su cross di Asllani cerca la gloria personale Roberto Gagliardini, il suo colpo di testa è alto. Prima dell’inserimento di altri Primavera ci prova per il Salisburgo Raphael Hofer ma manda a lato. Nel primo dei due minuti di recupero il 4-0: crossa Gosens, Valentin Carboni va in spaccata e segna con l’aiuto del palo. Poi il fischio finale per la gioia dei tanti tifosi venuti anche oggi a vedere la partita al Tony Bezzina Stadium a Malta.

INTER-RED BULL SALISBURGO 4-0 – I MARCATORI

19′ Mkhitaryan, 42′ Acerbi, 72′ aut. Bernardo, 91′ Carboni