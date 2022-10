Gosens, ennesima panchina a Firenze: Dimarco in vantaggio sul tedesco

Dopo la vittoria della Juventus sull’Empoli (vedi report), domani sera toccherà all’Inter contro la Fiorentina. Inzaghi ha già in mente gli undici che andranno in campo, Federico Dimarco è favorito su Robin Gosens.

PANCHINA – Per Robin Gosens si avvicina l’ennesima panchina. Questo secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport (vedi articolo). Dopo il gol segnato al Barcellona, si pensava che Simone Inzaghi concedesse più spazio al laterale tedesco. L’ex Atalanta ha giocato appena una partita dal primo minuto in Serie A, a cui vanno sommate le due in Champions League. Contro Viktoria Plzen e Bayern Monaco, fu infatti titolare. Sono però solamente 366 i minuti giocati finora. Troppo pochi.

DIMARCO – Ad un mese dal Mondiale, è chiaro che Gosens vorrebbe molto più spazio. Chi di spazio ne sta avendo parecchio è invece Federico Dimarco. Il canterano nerazzurro è stato il migliore in questo inizio di stagione, o comunque tra i più in forma. Ciò ha fatto sì che prendesse lui il posto da titolare sulla fascia sinistra. Anche perché il tedesco non è mai stato una grande minaccia, lo è stato più Matteo Darmian.

SCELTA – Questa è quella che sarà probabilmente la scelta di Inzaghi. Il tecnico nerazzurro non si fida ancora a far iniziare Gosens. Al momento sembrerebbe preferire Dimarco. Nonostante nelle ultime partite, il 32 fosse sembrato un po’ stanco. Ai tifosi non resta altro che fidarsi del proprio allenatore. È chiaro però che la voglia di vedere questo giocatore correre a San Siro come nelle fantastiche stagioni a Bergamo.