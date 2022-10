Ferrara: «Juventus supera l’Inter, ma ancora lontana! Distacco importante»

Ciro Ferrara dopo Juventus-Empoli terminata 4-0 (vedi QUI), su DAZN ha parlato dei bianconeri che hanno staccato momentaneamente l’Inter in classifica.

INTER SUPERATA – Ferrara parla così della Juventus che con la vittoria di questa sera supera l’Inter in classifica: «Il fatto di superare che una diretta avversaria, ma che è comunque settima in classifica, con tutto il rispetto, non può essere quello l’obiettivo. L’obiettivo per queste squadre è quella di dare continuità anche perché i punti di distacco sono ancora importanti dalla vetta della classifica».