Gosens confermato! I motivi della sua permanenza all’Inter

Robin Gosens sarà ancora un giocatore dell’Inter nella prossima stagione. Union Berlino e Wolfsburg si sono defilate e i nerazzurri, ora, hanno altre priorità. Per il laterale tedesco sarà ancora staffetta con Federico Dimarco.

FIDUCIA RINNOVATA − L’Inter è pronta a dare fiducia a Robin Gosens. A due settimane dall’inizio del campionato, è sicura la permanenza dell’esterno ex Atalanta. Durante questa finestra di calciomercato l’Inter non ha mai messo alla porta Gosens ma era disposta ad ascoltare offerte. Due squadre di Bundesliga hanno mostrato un particolare interesse per il giocatore: Union Berlino e Wolfsburg. Quest’ultimi, sembravano, fino a poco tempo fa, aver messo la freccia per Gosens. Nelle ultime ore, però, i tedeschi hanno ufficializzato l’acquisto di Rogerio del Sassuolo defilandosi nella corsa a Gosens. L’Inter, in caso di addio, avrebbe fatto un tentativo per Carlos Augusto del Monza. Adesso gli scenari cambiano e Gosens è quanto mai vicino alla permanenza.

Un Gosens diverso nel finale di campionato

Vicino alla cessione per gran parte dell’estate, Robin Gosens è pronto a giocare le sue carte ancora in nerazzurro. Sono diversi i motivi alla base della sua permanenza all’Inter. Innanzitutto, c’è la questione relativa all’interesse del Wolfsburg che ora si è definitivamente defilato. In più, le tante cessioni e le conseguenti necessarie operazioni in entrata hanno fatto passare in secondo piano la situazione dell’esterno. Le complicazioni che l’Inter sta vivendo per l’acquisto di Yann Sommer e l’attaccante hanno rivoluzionato i piani di mercato. Anche una volta risolti questi rebus, l’Inter andrà a completare prima il pacchetto arretrato con un sesto difensore. Infine, Gosens ha, in fin dei conti, nell’ultima parte di stagione, migliorato il suo rendimento. Dopo diversi acciacchi fisici, il tedesco ha ricoperto al meglio il ruolo di sostituto di Dimarco. Nelle ultime uscite stagionali, si sono visti sprazzi del giocatore che all’Atalanta dominava la fascia. L’Inter spera che la ritrovata continuità dal punto di vista fisico sia solo il primo passo nella nuova crescita del giocatore.