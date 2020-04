Giroud-Mertens, 2 dettagli fanno la differenza: Inter in corsa, cosa cambia?

Condividi questo articolo

Giroud e Mertens rappresentano due opportunità per l’Inter nel mercato estivo. I due calciatori sono stati spesso accostati ai nerazzurri a parametro zero, ma ora, dopo il rinnovo del francese col Chelsea, gli scenari sono differenti. Analizziamo le possibili prospettive nelle prossime settimane

NEI RADAR PER L’ATTACCO – L’opzione esercitata dal Chelsea per Giroud dà più potere al club londinese nel futuro della punta. Non si tratta più di un affare a parametro zero, ma bisognerà trattare con i Blues. Poco male per l’Inter dato che comunque un affare del genere presenta commissioni e costi di ingaggio elevati. Se i nerazzurri vorranno, la sensazione è che possano prendere la punta con un indennizzo al Chelsea. Allo stesso tempo, va tenuto in considerazione Dries Mertens. Il rinnovo con il Napoli sembrava più vicino prima dello stop del calcio, ma non è ancora arrivato. Il belga resta in bilico e troverebbe l’ambiente ideale in nerazzurro. Dinamiche di mercato opposte: perché se dovesse arrivare il prolungamento col Napoli, la pista Inter sfumerebbe definitivamente.