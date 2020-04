Giroud non più a 0, contromossa Chelsea: rinnova! Ma l’Inter c’è – Sky

Il Chelsea gioca di anticipo e prova a prendere in contropiede l’Inter. Come riportato da Gianluca Di Marzio – giornalista di “Sky Sport” -, Giroud esce dalla lista dei parametri zero del club inglese, anche se non smette di essere in uscita

BEFFA BLUES – Il Chelsea ha esercitato l’opzione di rinnovo per Olivier Giroud, che da questo momento in poi vedrà cambiare la data di scadenza sul suo contratto. Non più 30 giugno 2020, bensì 2021. L’attaccante francese, da tempo nel mirino dell’Inter di Antonio Conte per il ruolo di vice-Romelu Lukaku, non sarà quindi uno dei possibili colpi a parametro zero della prossima finestra estiva di mercato (vedi articolo). L’Inter continua a essere fortemente interessata a Giroud, così come la Lazio di Simone Inzaghi, ma ora per strapparlo al Chelsea di Frank Lampard sarà necessario negoziare con il club inglese. Affare low cost ma più non a zero. Una notizia che va controcorrente rispetto alle ultimissime, che davano il classe ’86 francese ormai prossimo alla firma con l’Inter.