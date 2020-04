Werner-Inter, solo rumors? Dall’Inghilterra: Liverpool ad un passo

Werner è stato accostato ripetutamente all’Inter nelle ultime settimane, nell’ambito di un eventuale addio di Lautaro Martinez con destinazione Barcellona. L’attaccante tedesco, in realtà, piace moltissimo al Liverpool. Di seguito le ultime novità a riguardo riportate da SkySports

VERSO I REDS – Timo Werner ha scatenato su di sé l’attenzione delle maggiori big europee, dopo una straordinaria prima parte di stagione con il Lipsia. La punta è accostata all’Inter come eventuale sostituto di Lautaro Martinez. I nerazzurri, però, non sono assolutamente soli nella corsa al calciatore. Il Liverpool è in prima fila ed è pronto, secondo quanto riportano in Inghilterra, a pagare 60 milioni di clausola rescissoria. Un ostacolo importante nelle possibili trattative per l’attacco nerazzurro.